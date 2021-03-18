В Барселоне пройдёт Международный день фортепиано

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В Королевской академии изящных искусств Сан Жорди (Барселона) 30 марта пройдёт Международный день фортепиано (Piano Day 2021). Он отмечается на 88-й день года по числу клавиш фортепиано. В 20:00 состоится концерт одного из самых необычных российских музыкантов — композитора и пианиста Фёдора Бирючева.
В России Фёдор Бирючев считается ярким представителем новой музыкальной сцены и чрезвычайно интересной фигурой в контексте современной музыкальной культуры. Он уже выступал в Барселоне, и все билеты на его оба концерта были распроданы всего за несколько дней. В этот раз специальным гостем концерта выступит сопрано Марина Климова, она исполнит романсы и вокальные сочинения композитора. Билеты можно заказать здесь.
30 марта Фёдор Бирючев представит публике новые фортепианные произведения из готовящегося к выходу альбома. Наибольшее влияние на творчество Фёдора оказали такие композиторы, как Сергей Рахманинов, Петр Чайковский, Фредерик Шопен, Филип Гласс и Ян Тирсен.
Концерты Фёдора Бирючева, с одной стороны, отличают академическая утонченность и аккуратность, глубокое погружение слушателя в музыку, а с другой – яркая экспрессивная подача, сильная энергетика и завораживающая атмосфера. За плечами у Фёдора три изданных альбома, более 100 сыгранных концертов в таких странах, как: Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Испания, Россия, Украина, Финляндия, Индия и Таиланд. Отдельного внимания заслуживает участие Фёдора в роли саунд-продюсера в первой в мире классической опере в иммерсивном формате «Пиковая дама» в Москве, где он работал с солистами Большого Театра. Этот проект стал лауреатом III Национальной премии «Онегин».
Марина Климова – лирическое сопрано, лауреат международных конкурсов и фестивалей, выпускница Академии хорового искусства им. Попова (г. Москва). Первый сольный концерт певицы состоялся в Риме, когда ей было всего 14 лет. Затем она с большим успехом гастролировала в США, Германии, Франции, Италии, Испании и России. Профессиональными интересами вокалистки являются русские романсы, арии, а также обращение к джазовым стандартам.
Билеты на Международный день фортепиано можно приобрести здесь.