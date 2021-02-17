Умер каталонский поэт и архитектор Жоан Маргарит

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Каталонский поэт и архитектор Жоан Маргарит умер в возрасте 82 лет, сообщает La Vanguardia.
Маргарит скончался в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн (провинция Барселона) от лимфомы, которую у него диагностировали около года назад.
Маргарит родился в каталонском муниципалитете Санаужа 11 мая 1938 года. Он является обладателем многочисленных наград. В 2019 году поэт был удостоен испанской премии королевы Софии по ибероамериканской поэзии и престижной премии Мигеля де Сервантеса, напоминает ТАСС.