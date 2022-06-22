Умер архитектор, который достраивал храм Саграда Фамилия

Каталонский архитектор Жорди Бонет-и-Арменгол скончался в возрасте 97 лет, сообщается на сайте храма Святого Семейства (Саграда Фамилия).

Он руководил строительными работами в соборе с 1985 по 2012 год и более 50 лет был членом попечительского совета строительной хунты.

Согласно заявлению, архитектор также внедрил использование компьютерных технологий в работу над проектом.

Храм Святого Семейства начали возводить в 1882 году по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Все это время храм остается недостроенным. Работы планируют завершить лишь в 2030 году.

Источник: РИА Новости