Пенелопа Крус выиграла национальную премию в области кинематографии 2022 года, сообщает министерство культуры и спорта Испании.

Как отмечается на сайте министерства, жюри единогласно присудило актрисе награду "за успехи, достигнутые в 2021 году, которые прибавляются ко всем тем, что она собрала за всю свою карьеру".

Премьер Испании Педро Санчес поздравил актрису. "Благодаря своему огромному таланту и исключительным выступлениям, Пенелопа Крус на протяжении десятилетий ставит нашу культуру на первое место", - написал Санчес в Twitter.

Пенелопа Крус стала первой испанской актрисой, выигравшей на Венецианском кинофестивале "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Также она номинирована четвертый раз на премию "Оскар", что делает её самой номинируемой испанской актрисой в истории.

Национальная премия в области кинематографии присуждается ежегодно за наиболее выдающийся вклад в испанскую киноиндустрию. В прошлом году она была присвоена испанскому актеру Хосе Сакристану.

Источник: РИА Новости