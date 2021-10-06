Пенелопа Крус рассказала, на кого из актрис она равняется

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Актриса Пенелопа Крус в эфире испанского телевидения рассказала о своём кумире в мире киноискусства.
По её словам, Мерил Стрип сильно повлияла на неё как на актрису. «Я одержима Мерил Стрип, я изучила все её работы. Когда я с ней встретилась, я расцеловала её… Она такая милая и скромная… Для меня она — гений, потому что всё, что она делает — это фантастика», — заявила Крус.
Эти заявления актриса сделала в программе «Муравейник» на испанском телеканале Antena3, где она представила новый фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери», где Крус играет главную роль. Фильм повествует о двух женщинах, которые одновременно стали матерями и параллельно воспитывают своих детей.