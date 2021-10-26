Педро Альмодовар отложил свою поездку в Петербург

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Приезд испанского кинорежиссёра Педро Альмодовара в Петербург отложил ноябрьский локдаун.
Как сообщил 78.гu источник, знакомый с ситуацией, визит творческого коллектива двукратного обладателя премии «Оскар» решили перенести из-за введённых в Северной столице ковид-ограничений.
Педро Альмодовар планировал провести в Петербурге съёмки, посетив не самые популярные туристические места города. При этом подробности о новом фильме режиссёра пока не раскрываются.