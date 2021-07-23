Охотники за сокровищами нашли монету с легендарного испанского галеона

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Компания Mel Fisher's Treasures нашла золотую монету с испанского галеона Nuestra Señora de Atocha, который затонул у берегов Флориды в 1622 году. Её стоимость составляет 98 тысяч долларов. Ранее поисковики уже находили монеты с этого галеона, но за последние 20 лет это первая такая находка.
Галеон Nuestra Señora de Atocha вёз в Испанию бесценный груз золота и серебра, но попал в шторм и разбился о рифы. Останки судна нашёл в 1985 году искатель сокровищ Мел Фишер. Со дна подняли ценности на 450 млн долларов.