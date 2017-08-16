Ни один испанский вуз не попал в топ-200 лучших университетов мира

В этом году ни один испанский вуз не попал в рейтинг 200 лучших университетов мира. А доминирующее положение в списке занимают США - 48 американских вузов из первой сотни.
В пятерку лучших университетов мира вошли четыре американских вуза (Гарвардский, Стэнфордский и Массачусетский технологический университеты, а также Калифорнийский университет в Беркли) и один британский (Кембриджский университет). В сотню лучший вошел и МГУ им. М. В. Ломоносова, занявший 93 место.
Рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) ежегодно составляется Центром исследования университетов мирового класса при Академии высшего образования Шанхайского университета Цзяотун.Темы: Культура В мире