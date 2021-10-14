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Стриминговый сервис Netflix выложил тизер второй части пятого сезона испанского сериала "Бумажный дом", которая стартует 3 декабря, сообщает телеканал "360".
По сюжету, группа злоумышленников "с чистым сердцем" решила провернуть "идеальное" ограбление Банка Испании. Однако все идет не по плану, вопрос выживания стал одним из главных.
В продолжении сериала приняли участие Урсула Корберо, Хайме Лорэнте, Эстер Асебо, Дарко Перич и Педро Алонсо, пишет inc-news.
Источник: РИА Новости