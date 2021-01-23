На острове возле Мурсии нашли базу британского шпиона

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Римские руины на крошечном островке Исла-дель-Фрайле теперь имеют ряд новых достопримечательностей: там нашли следы шпионажа.
Недавно обнаруженный дневник шпиона Первой мировой войны показывает, что испанский остров использовался эксцентричным британским разведчиком, сообщает газета «Культура».
Ранее неизвестная история британского аристократа и шпиона Хью Пакенхэма Бортвика была раскрыта в его дневнике, в котором рассказывается, как он следил за испанцами с островка Фрайле. Новое исследование подтвердило десятилетия подозрений о деятельности шпиона, жившего на острове у юго-восточного побережья Испании. Выяснилось, что он работал на британскую разведку до и во время Первой мировой войны.
Британский аристократ Хью Пакенхэм Бортвик, выдававший себя за бизнесмена, родился в 1877 году. В 1904 году он вложил деньги в местный банк на островке Фрайле для производства бетона. Однако, как только он прибыл, по всему острову пошли разговоры о настоящей причине его появления на Фрайле. Разговоры были оправданны, поскольку Бортвик был секретным агентом британской разведки высшего уровня.
Бортвик использовал свой островок у побережья Испании, чтобы шпионить за морской деятельностью этой страны во время малоизвестного эпизода Первой мировой войны. Его задачей было собрать информацию о передвижениях немецких подводных лодок и выявить секретные склады горючего.
Бортвик покинул Испанию в 1923 году, когда унаследовал поместье Саутвик площадью 7000 акров в британском Хэмпшире, а также другие поместья в Шотландии и Девоне. Аристократ работал на британскую разведку до самой своей смерти. Он умер в 1950-м. В последние годы своей карьеры он обнаружил утерянный портрет архиепископа Фернандо де Вальдеса, потерянный Веласкесом. Шедевр сейчас выставлен в Национальной портретной галерее.
Как выяснили археологи, все свои тайные действия Бортвик вел в доме, который стоит на руинах древнеримского поселения. По иронии судьбы, 2000 лет назад это место занимали военные из Древнего Рима, которые тоже шпионили за испанским побережьем.