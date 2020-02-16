Музей Тиссена-Борнемисы привёз в Валенсию импрессионистские пейзажи

Музей Тиссена-Борнемисы впервые за последние 15 лет организовал выездную выставку. Все эти годы полотна одной из крупнейших в мире частных коллекций можно было увидеть только в собственных залах музея в Мадриде, Барселоне и Малаге.
Выставка импрессионистских пейзажей пройдёт до 28 июня в Валенсии в здании Fundación Bancaja. Здесь представлены работы периода с середины XIX по середину XX века Камиля Писсарро, Клода Моне, Поля Гогена и других художников.
Представитель музея Гильермо Сервера заявил, что на протяжении 10 лет эти картины очень активно перемещались из одного выставочного зала в другой по всему миру. И затем потребовалось 15 лет «передышки». И вот теперь пора возобновить выездные выставки, добавил он, потому что так хочет публика.Темы: Культура Валенсия