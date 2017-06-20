Кольцо, созданное Пикассо для его музы, продают с молотка

Кольцо, созданное Пикассо для его возлюбленной, выставлено на аукцион. Подарок художника его музе Доре Маар может уйти с молотка более чем за 500 000 евро. Пикассо вручил ей кольцо вместо упавшего в реку Сена во время ссоры пары в 30-е годы прошлого столетия. Художник журил возлюбленную за то, что она убедила его поменять собственное произведение искусства на рубиновое кольцо, и тогда раздосадованная Дора сняла украшение и бросила в воду.

Творение Пикассо, подаренное ей взамен утерянного кольца и в знак примирения, имеет овальную форму. В центре композиции находится портрет Маар, написанный на бумаге цветными карандашами и чернилами и обрамленный тонкой металлической оправой с эмалевыми цветами. 21 июня кольцо представлено на аукционе Sotheby’s Actual Size. По словам куратора торгов Томаса Бомпара, "Пикассо изображал мир так интимно, что все его художественное видение может разместиться на одном пальце. Иногда самые маленькие вещи могут таить в себе целую вселенную мыслей и эмоций, как произошло и с этим кольцом. Благодаря ему можно прикоснуться к тайне, которая иначе могла бы так и остаться тайной", - отметил эксперт. По предварительным оценкам, украшение может быть продано по меньшей мере за 560 000 евро.