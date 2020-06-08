Как теперь работают испанские музеи?

Но уже работают три главных: Прадо, музеи Королевы Софии и Тиссена-Борнемисы. Корреспондент РИА Новости прошла по ним и рассказала о новых правилах посещения.

Музей Прадо

Попасть в Прадо теперь можно, поднявшись по огромной широкой лестнице, ведущей к воротам Гойи. Прежний вход - через ворота Херонимос - доступен лишь для людей с ограниченными возможностями. Выход также перенесли - через ворота Мурильо, чтобы не допускать скопления людей. Покупать билеты надо заранее – за 24 часа до посещения – онлайн. Цены снизили вполовину – сейчас поход в главный музей Испании обойдется в 7,5 евро, а в первые два дня после открытия - бесплатно. Около музея гиды - с официальными государственными аккредитациями. Работать они не смогут до сентября, но пришли "поддержать музей и отметить открытие". Перед тем как зайти в главную галерею, необходимо пройти контроль безопасности. Сначала поднести руку к специальному аппарату и померить температуру. Охранники в масках и защитных прозрачных экранах проверяют вещи на наличие запрещенных веществ – единственная из мер безопасности, которая существовала и раньше. Все посетители обязаны носить маски. На входе – дезинфицирующий гель для рук и салфетки. Приходить можно компаниями до пяти человек. Гардероб не работает, нет привычных буклетов с картами и аудиогидов. На пресс-конференции руководство музея посоветовало посетителям пользоваться интернет-страницей Прадо, где есть описание картин, а также обращаться за интересующей информацией к сотрудникам в залах. Согласно санитарным нормам, посещение музея ограничено – 1800 человек в день (до карантина – в среднем 8-9 тысяч, а всего в прошлом году Прадо принял 3,2 миллиона посетителей, около 70% из них туристы). Из-за санитарных ограничений Прадо открыл только четвертую часть залов, где выставлены всего 250 картин. Чтобы собрать в одном месте лучшее, 190 из них пришлось перевесить. Это самые известные шедевры.

Музей Прадо никогда не был закрыт так долго со времен Гражданской войны (тогда он не работал с августа 1936-го по сентябрь 1939-го). Все залы музея откроются самое ранее в середине сентября, а временных выставок не будет как минимум до октября.

Музей королевы Софии

Музей королевы Софии открыл лишь крытую галерею первого этажа, центральный сад и второй этаж здания, где расположены жемчужины его коллекции – "Герника" Пабло Пикассо и самые известные работы Сальвадора Дали. Одновременно музей могут посетить 938 человек. В первый день он работает бесплатно, в последующие дни билеты можно будет приобрести (онлайн или в кассах, но рекомендуется платить не наличными, а банковской картой) за пять евро – вдвое меньше, чем до карантина. Перед открытием выстроилась очередь, но к середине дня скопления людей не было даже перед "Герникой" - количество посетителей строго контролировала охрана. Буклеты посетителям здесь также не раздают – информацию о картинах рекомендуют искать на сайте, а в залах развешаны плакаты с QR-кодами, чтобы легче было найти информацию. Для того чтобы регулировать перемещение людей, к полу приклеены указатели направления движения. По всему зданию развешаны дезинфицирующие гели для рук, лифтами пользоваться не рекомендуется без острой необходимости. Магазин сувениров и кафе пока закрыты. Но выпить кофе можно, как обычно, на площади перед музеем на уже открытых в испанской столице террасах баров.

Музей Тиссена-Борнемисы

Музей Тиссена-Борнемисы открыл, в отличие от двух других музеев "треугольника", все залы и готов принимать 1200 человек одновременно. Помимо постоянной коллекции возобновили свою работу две временные выставки – Рембрандта и американской художницы Джоан Джонас. Утром здесь тоже была длинная очередь на вход, а в некоторых залах музея - очень большее количество посетителей. В первые два дня открытия музей Тиссена-Борнемисы работает бесплатно, как и в дальнейшем каждый понедельник (бесплатный вход в первый день недели был еще до карантина), в остальные дни стоимость билетов не снижена. Директор музея Эвелио Асеведо заявил, что финансовые потери музея за время закрытия составили около 7 миллионов евро.