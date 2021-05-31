Из мадридского отеля украли скульптуру и ценные картины

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Национальная полиция Испании расследует кражу скульптуры и трёх картин из отеля Miguel Angel в Мадриде. Известно, что одно полотно принадлежит кисти знаменитого испанского художника Хоакина Сорольи. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство Europa Press.
Кража произошла в воскресенье. Заявление в полицию написали сотрудники безопасности отеля. Камеры видеонаблюдения засняли человека, который, предположительно, мог совершить преступление. Он вышел из отеля с большой сумкой.
Украденные произведения искусства принадлежат галерее Lorenart, которая с 21 по 31 мая выставляет их в здании отеля. При этом вход абсолютно бесплатный.
По приблизительным оценкам, стоимость каждой из четырех украденных работ составляет около 85 тысяч евро.