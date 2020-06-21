Испанский рыбак сообщил о неожиданной находке в реке

Житель Галисии Фернандо Брей обнаружил нечто удивительное в реке Сар, где он ловил форель, пишет La Voz de Galicia.
По словам Фернандо, он двигался по течению, переступая с одного камня на другой, но неожиданно поскользнулся на предмете необычной формы. Присмотревшись, он увидел человеческие черты и понял, что перед ним фрагмент статуи.
Прибывшие на место специалисты установили примерный возраст статуи — около 700 лет. Это гранитная скульптура, изображающая Деву Марию с младенцем и ангелами вокруг. Статуя сильно потёрлась и заросла мхом. Сейчас её отправили в Музей паломничества, где эксперты займутся её изучением. Им не даёт покоя загадка: как статуя могла попасть в реку? Стоит отметить, что находка обнаружена недалеко от Сантьяго-де-Компостела, где пролегает знаменитый паломнический маршрут — Путь Святого Иакова.
Эта история очень напоминает недавнее открытие, сделанное в центре Жироны. Там статую в реке обнаружили прямо из окна квартиры.Темы: Культура