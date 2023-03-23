Испанские кинотеатры вводят безлимитные абонементы

Работающая в Испании сеть кинотеатров Cinesa ввела абонемент на безлимитное посещение. За фиксированную ежемесячную плату можно будет ходить в кино хоть каждый день, в том числе на премьеры.

Работающая в Испании сеть кинотеатров Cinesa ввела абонемент на безлимитное посещение. За фиксированную ежемесячную плату можно будет ходить в кино хоть каждый день, в том числе на премьеры. Unlimited Card будет нескольких видов. Unlimited Standard стоит 15,90 евро в месяц и позволяет пользоваться всеми залами, кроме LUXE (придётся немного доплатить). А Unlimited LUXE за 18,90 евро открывает двери вообще во все залы, в том числе в LUXE с откидывающимися сиденьями.

Для обоих вариантов есть годовой тариф Pack anual (за 149 и 189 евро соответственно).