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          Новости Испании » Новости » Культура » Фестиваль русского кино в Марбелье - синопсис конкурсной программы

          Фестиваль русского кино в Марбелье - синопсис конкурсной программы

          12:01 03.03.2020

          С 5 по 8 марта в Марбелье начинается восьмой фестиваль русского кино. Программа утверждена. За три фестивальных дня у зрителей будет возможность познакомиться с самыми яркими киноработами 2019 года и встретиться с их создателями. Фильмы будут показаны с английскими субтитрами.

          А 8 марта в зале Андалусия в отеле Puente Romano состоится Церемония закрытия и гала-ужин MIRFF-2020. Гостей ждёт изысканный ужин и музыкальный фьюжн, от джаза до шансона.

          Программа MIRFF-2020

          Союз спасения 

          Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь всё кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву всё — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну. 

          Гроза 

          фильма разворачивается в наши дни в маленьком волжском городке Калинов, где со времен классика Александра Островского ничего не поменялось — если лучи света и появляются в темном царстве, то обречены тихо угаснуть в общей глупости и невежестве, либо ярко сверкнуть в знак протеста против лжи и самодурства. Молодая замужняя женщина Катерина Кабанова живет, на первый взгляд, счастливой жизнью. Разве, что ее свекровь Кабаниха постоянно придирается и не дает вздохнуть спокойно. А слабовольный муж, Тихон, хоть и любит жену, но все время принимает сторону властной матери. А когда Катерина неожиданно для себя влюбляется в родственника мэра города, молодого человека по имени Борис, то обнаруживает, что он тоже испытывает к ней нежные чувства… 

          Выше неба 

          Молодая девушка проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери. Там её внимание привлекает парень, прошлое которого окутано тайной. Девушка не догадывается, что после этой встречи её жизнь изменится навсегда, а чувствам будет суждено взлететь выше неба… 

          Человек, который удивил всех 

          Сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен, и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса. 

          Бык 

          90-е годы. Экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу «Бык» вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге. 

          Француз 

          В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей — не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х. 

          Дылда 

          История двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и главное, внутри них — руины. 

          Волшебник 

          В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши. 

          Ленин. Неизбежность 

          Уже почти три года идет Первая мировая война — самая жестокая и кровавая в истории человечества. Владимир Ленин долгое время находится в иммиграции и недавно переехал в Цюрих. Посвятивший всю свою жизнь подготовке революции, Ленин упустил её начало и теперь ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию в свои руки. А вариантов немного и в конце концов остается самый невероятный — пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде… 

          Керосин

          История о простых матерях и их семьях, которые выживают в сложнейших жизненных обстоятельствах, о их любви, преданности и красоте. 

          Балканский рубеж 

          Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне.

          Темы: Культура  Марбелья Русская Испания

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