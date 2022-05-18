Бельгия отказалась выдавать Испании рэпера Valtonyc

Бельгийский суд подтвердил отказ в экстрадиции в Испанию рэпера Хосепа Микеля Аренаса Бельтрана, известного под псевдонимом Valtonyc. Об этом сообщила во вторник адвокат исполнителя Симон Бекаерт в Twitter.

"Победа, - написала юрист. - Даже после кассации не [будет] экстрадиции". Ранее судебные власти Бельгии уже отказывали в выдаче Valtonyc.

Рэпер бежал из Испании в Бельгию после того, как был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Вслед за этим Национальная судебная коллегия пиренейского королевства выдала национальный и международный ордер на его арест. В Испании 28-летнего Valtonyc признали виновным в угрозах, прославлении терроризма и оскорблении короны, содержавшихся в песнях, которые он разместил в интернете.

Рэпер сочинял и исполнял композиции, в которых, по мнению обвинения, содержались грубые выражения в адрес Хуана Карлоса I, отрекшегося от испанского престола в пользу сына Филиппа VI в 2014 году. Он также выражал поддержку баскской террористической группировке ЕТА. Защита испанца добивалась его оправдания, ссылаясь на право свободы творчества и самовыражения.

Источник: ТАСС