Антонио Бандерас поборол коронавирус

Испанский актёр Антонио Бандерас вылечился от COVID-19. Об этом он сам написал в своём аккаунте в Facebook.
"После 21 дня строгого карантина я могу сказать, что победил вирус COVID-19. Я выздоровел. Мои мысли с теми, кто этого не смог сделать, и теми, кому было хуже, чем мне. Держитесь все, кто сейчас борется", - написал Бандерас.
Ранее Бандерас удивлялся избирательности испанских властей в вопросе отмены изоляционных мер. Он не понимал, почему для футболистов почти полностью отменили карантин и разрешили им тренироваться, а актёров по-прежнему держали дома. Он спешил открыть свой театр в Малаге (Teatro del Soho) и гарантировал зрителям и актёрам полную безопасность. Для этого в зале была установлена система очистки воздуха. Потом Бандерас сам заболел коронавирусом.Темы: Культура Антонио Бандерас