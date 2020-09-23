Amazon снимет сериал о создателе Zara

Amazon Prime приступает к съемкам сериала об основателе текстильной империи Indetex и одном из самых богатых людей на планете. Амансио Ортега — испанский предприниматель, создатель и владелец холдинга Inditex, объединяющего бренды Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius и т.д.
У сериала ещё нет названия. Но уже известно, что он будет основан на «честной» биографии миллиардера со вставками интервью с самим Ортегой и его близкими. Планируется снять восемь серий. «Амансио Ортега — безусловно самый известный испанский предприниматель на международном уровне и ключевая фигура для испанской моды», — говорят создатели сериала.
Амансио Ортега родился в 1936 году в провинции Леон в бедной семье железнодорожного рабочего и с детства начал трудиться в сфере торговли, пройдя путь от посыльного в магазине одежды до владельца одного из крупнейших текстильных холдингов в мире. Свою первую фабрику Ортега открыл в 37 лет, а первый магазин назвал Zorba в честь героя художественного фильма «Грек Зорба». Магазин пришлось переименовать в Zara из-за сложностей с регистрацией. Первый магазин Zara в России открылся в 2003 году.
Сейчас Ортега также активно скупает испанскую недвижимость. Среди последний приобретений: здание банка BBVA на площади Каталонии в Барселоне, купленное им за 100 млн евро; здание в центре Лондона за 550 млн евро, дом на проспекте Гран Виа в Мадриде за 400 млн евро.
В 2012 году текстильный холдинг Inditex был признан лучшим работодателем Испании. В апреле 2015-го Ортегу назвали "лучшим руководителем в Испании". Опрос проводила компания Adecco; за владельца Zara свои голоса отдали 29% респондентов.
У Амансио Ортеги есть две дочери, одну из которых - Марту Ортега Перес - называют его любимицей.Темы: Культура Амансио Ортега