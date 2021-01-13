Хакеры украли европейские данные о вакцинах против коронавируса 

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Некоторые данные о препаратах и вакцинах от коронавируса, украденные в результате кибератаки на Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA), утекли в интернет. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.
"В ходе текущего расследования кибератаки на ЕМА было установлено, что некоторые принадлежащие третьим сторонам документы, связанные с препаратами и вакцинами от коронавируса, утекли в интернет. Правоохранительные органы предпринимают необходимые действия", - говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.
Европейское агентство по лекарственным препаратам сообщило о факте кибератаки 9 декабря. По его данным, злоумышленники получили доступ к информации, связанной с лекарствами и вакциной от коронавируса, принадлежащей третьим сторонам. Пострадавшие компании были уведомлены об инциденте. Чуть позже компании BioNTech из Германии и Pfizer из США, заявили, что в результате кибератаки был получен доступ к некоторым данным об их вакцине.