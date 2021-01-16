В ряде регионов Испании ужесточили ограничения из-за коронавируса

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Региональные власти Испании могут самостоятельно корректировать введённые в связи с пандемией ограничения на уровне автономных сообщества. В связи с ростом заболеваемости в некоторых автономиях они были ужесточены. Речь идёт о Мадриде, Арагоне, Каталонии и Эстремадуре.
Правительство автономного сообщества Мадрид (включает столицу и прилегающие области) перенесло комендантский час, если раньше он начинал действовать в 00.00, то теперь жители автономного сообщества должны быть дома в 23.00, запрещено покидать часть районов (на этих территориях живут 1,4 миллиона человек, то есть около 20% населения сообщества Мадрид), бары и рестораны будут закрываться теперь в 22.00, сообщил на пресс-конференции вице-советник по вопросам здравоохранения регионального правительства Антонио Сапатеро.
Власти Арагона перенесли начало комендантского часа на 22.00, кроме того, запрещено выезжать и въезжать в девять городов, в том числе в Сарагосу, меры затронули 860 тысяч человек, то есть две третьи населения. Запрещено собираться компаниями более четырех человек.
Власти Каталонии продлили еще на неделю ограничительные меры, введенные 7 января. Запрещено передвижение между муниципалитетами без уважительной причины, непродовольственные магазины по выходным не работают, разрешено встречаться компаниями не более шести человек, ночью действует комендантский час, работа ресторанов и баров ограничена несколькими часами в день.
В Эстремадуре запрещено передвижение между муниципалитетами без уважительной причины. В населенных пунктах, где живут более 5 тысяч человек, закрыты рестораны и магазины не первой необходимости.
Источник: РИА Новости