В Мадриде ослабили антиковидные ограничения на передвижение 

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Власти Мадрида сохранили ограничения на передвижение в ряде санитарных зон, но ослабили их. В воскресенье Мадрид отчитался о 45 новых жертвах СOVID-19 и 835 заболевших.
Теперь в регионе будет 55 санитарных зон и 14 районов в небольших населенных пунктах, где ограничено передвижение. В сумме в этих районах проживают 1,4 млн человек. И в них зафиксировано 24% новых случаев коронавируса.
Ограничения будут действовать в следующих районах: Colmenar Viejo; Alcobendas; San Sebastián de los Reyes; Fuenlabrada; Collado-Villalba; RivasVaciamadrid; Alcalá de Henares; Camarma de Esteruelas; Villaconejos; Estremera; Cercedilla; Navacerrada; Los Molinos; Hoyo de Manzanares; Becerril de la Sierra; Ciempozuelos; Mejorada del Campo; San Martín de la Vega; Brunete; Griñón y Chinchón.
Ранее власти Мадрида опубликовали в Официальном региональном вестнике (BOCM) обновлённый список ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. Эти правила вступаются в силу в четверг, 18 февраля, в 23:00. Жителям Мадрида по-прежнему нельзя ходить в гости. И нельзя будет до 1 марта точно. Однако, как и ожидалось, власти смягчили некоторые меры. Например, комендантский час будет начинаться не в 22:00, а в 23:00. А магазинам разрешено работать до 22:00. Рестораны и кафе могут работать до 23:00, но не имеют права пускать новых клиентов после 22:00. Максимальное число посетителей за одним столиком — четыре в помещении и шесть на открытом воздухе.