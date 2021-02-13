В Мадриде обновили антиковидные ограничения 

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Власти Мадрида в субботу опубликовали в Официальном региональном вестнике (BOCM) обновлённый список ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. Эти правила вступаются в силу в четверг, 18 февраля, в 23:00.
Жителям Мадрида по-прежнему нельзя ходить в гости. И нельзя будет до 1 марта точно. «Участие в общественных, семейных или развлекательных собраниях в домах и помещениях для личного пользования по-прежнему ограничивается людьми, которые постоянно живут вместе, за некоторыми исключениями», - говорится в правилах.
Однако, как и ожидалось, власти смягчили некоторые меры. Например, комендантский час будет начинаться не в 22:00, а в 23:00. А магазинам разрешено работать до 22:00. Рестораны и кафе могут работать до 23:00, но не имеют права пускать новых клиентов после 22:00. Максимальное число посетителей за одним столиком — четыре в помещении и шесть на открытом воздухе.