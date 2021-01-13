В Испании заговорили о тотальном локдауне

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Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро

Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea

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Авиакомпания Iberia объявила о наборе пилотов

Добраться из Мадрида в Барселону на поезде AVE можно будет за 10 евро