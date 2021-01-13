В Испании заговорили о тотальном локдауне

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Глава правительства автономного сообщества Андалусия Хуанма Морено обратился к властям Испании с предложением обдумать возможность введения тотального локдауна в связи с распространением коронавируса. Кроме того, он сообщил, что в пятницу в регионе будут введены дополнительные ограничения.
Ужесточить ограничительные меры решили ещё пять регионов: Галисия, Ла-Риоха, Наварра, Кантабрия и Менорка. Они касаются прежде всего комендантского часа и расписания работы заведений общепита.
Заболеваемость коронавирусом в Испании выросла, по данным на 13 января, до 454 случаев на 100 тысяч жителей. Особенно тревожная ситуация складывается в Эстремадуре и Мадриде. Всего с начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 2 137 229 жителей Испании.