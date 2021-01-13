Стало известно, насколько на самом деле выросла смертность в Испании

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Испанский Национальный институт статистики (INE) в среду опубликовал данные о росте смертности в период с 15 марта (когда началась пандемия коронавируса) по 27 декабря. Оказалось, что в этот период в стране умерли на 80 202 человека больше, чем за аналогичный период 2019 года.
За указанный период 2020 года скончались 391 398 человек. Между тем в 2019 году за этот же отрезок времени умерли 311 196 человек. Важно помнить, что эта статистика учитывает данные о всех смертях — не только от коронавируса.
Самой печальной статистикой отметилась неделя с 30 марта по 5 апреля. В эти дни в Испании умерли 20 767 человек по сравнению с 8 807 в 2019-м. Ещё один скачок произошёл со 2 по 8 ноября (10 599 смертей против 2 922).
Стоит отметить, что, по подсчётам Минздрава, с начала пандемии от коронавируса в Испании скончались менее 52 тысяч человек.