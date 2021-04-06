Ситуация с коронавирусом в Испании продолжает ухудшаться

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Заболеваемость коронавирусом в Испании превысила 163 случая на 100 тысяч жителей
Заболеваемость COVID-19 в Испании растет. По последним данным, озвученным Министерством здравоохранения, она составляет 163,37 случая на 100 тысяч жителей. Еще в субботу заболеваемость находилась на уровне 151,79 случая на 100 тысяч.
В понедельник Минздрав сообщил о 10360 новых случаях коронавируса. Всего же с начала пандемии ковидом в Испании заразились 3 311 325 человек. А умерли от него 75 783 человека.
Сейчас с коронавирусом в Испании госпитализированы 8944 пациента, из которых 1925 находятся в отделениях интенсивной терапии. За последние 24 часа выписаны 437 пациентов, а госпитализирован 931, то есть почти в два раза больше.