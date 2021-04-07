Премьер Испании раскритиковал переговоры Мадрида по «Спутнику V»

Ранее во вторник власти автономного сообщества Мадрид сообщили, что в связи с бездействием центральных властей ведут предварительные переговоры о возможных поставках "Спутника V" в столичный регион, если вакцина будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

"Все правительства автономных сообществ, правительство Испании, правительства Европы... должны быть ответственными, серьезными и солидарными. Один из главных успехов европейской стратегии заключался в том, чтобы действовать вместе, централизованно закупать вакцины через Европейскую комиссию, которая вела переговоры от имени более 400 миллионов человек. Я призываю все институты, все администрации к ответственности, к солидарности, когда мы говорим о вакцине", - заявил Санчес на пресс-конференции, комментируя переговоры мадридских властей по поводу поставок "Спутника V".

Глава испанского кабмина напомнил, что российская вакцина находится на рассмотрении EMA, и заявил, что правительство Испании хочет "гарантировать максимальную безопасность вакцинации соотечественников".

Как ранее пояснили РИА Новости в совете по здравоохранению сообщества Мадрид, первая встреча по поставкам "Спутника V" в Испанию состоялась еще 11 февраля по просьбе представителей заинтересованной стороны, которые сообщили, что планируют производить вакцину в Галисии (северо-запад Испании), после этого прошли еще две встречи с "другими представителями российской вакцины". Там также обвинили центральные власти Испании в бездействии, в связи с чем региональное ведомство приняло решение вести переговоры самостоятельно.

Разрешение на использование вакцины на территории стран, входящих в ЕС, может дать не только EMA, но и национальные агентства, как это уже произошло в ряде стран. Ранее генеральный директор испанской инвестиционной компании IberAtlantic Педро Мoуриньо говорил РИА Новости, что ведет переговоры как с испанской фармкомпанией Zendal (единственной в стране, которая имеет право производить вакцины для людей), так и с РФПИ. Он сказал, что переговоры не завершены, хотя, по его словам, "перспективы хорошие".

В фармкомпании Zendal РИА Новости ранее заявили, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию, поскольку "все переговоры конфиденциальны и до завершения переговоров" они никогда не делают заявлений.

В ходе заседания межправкомиссии Россия-Испания, которое состоялось в конце февраля и в котором с испанской стороны участвовала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в том числе в проведении совместных исследований и кооперации в области производства вакцины.