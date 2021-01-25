Премьер Испании настаивает: уже летом будет вакцинировано более 70% населения

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Председатель правительства Испании Педро Санчес убежден, что летом этого года от коронавируса будет привито более 70% населения страны.
«Если все пойдет в ожидаемом темпе, а я убежден, что так и будет, и мы даже превысим целевые показатели, 70% населения Испании будут вакцинированы летом», - заявил Санчес.
Согласно последним данным, на которые также ссылается премьер, по состоянию на 20 января в Испанию было доставлено 1 346 100 доз, из которых более миллиона уже введены.
Он признал, что «впереди тяжелые времена, пока вирус не будет полностью побежден и чрезвычайная ситуация не будет преодолена». Но вакцина, по его словам, стала «символом надежды».