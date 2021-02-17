Новый штамм коронавируса выявлен в Испании

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В Испании и ещё ряде стран выявили еще один штамм коронавируса — B1525, сообщает Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.
В Великобритании специалисты зафиксировали не менее 32 случаев заражения этим вариантом SARS-CoV-2, в Дании — 35, в Нигерии — 12, в США и Франции — семь и пять соответственно. Менее пяти пациентов зарегистрировали в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.
Как отмечает издание, новый штамм обладает "потенциально тревожным набором мутаций".
В частности, исследователей беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в бразильском и южноафриканском вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.
Источник: РИА Новости