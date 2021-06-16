Минздрав Испании подтверждает пятую смерть после вакцинации AstraZeneca

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Министерство здравоохранения Испании 27 мая сообщало о четырёх жертвах вакцинации препаратом AstraZeneca, умерших из-за образования тромбов. В минувший вторник Минздрав подтвердил информацию о пятой жертве.
Между тем Испанское агентство по лекарственным средствам и товарам для здоровья (AEMS), на которое ссылается телеграм-канал «Испания», продолжает утверждать, что серьёзные побочные эффекты, а тем более летальные исходы, крайне редки, а пользы от вакцинации несравнимо больше. Из 26,2 млн доз разных вакцин от COVID-19, введённых в Испании, известно лишь о 4659 побочках и пяти смертях.
Что касается легких побочных эффектов, таких как головная боль, лихорадка, мышечная боль или боль в месте прокола, по данным AEMS, они регистрируются в 93 случаях из каждых 100 000 введенных доз.
Как ранее сообщала Noticia.ru, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает, что связь между вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca и случаями тромбоза действительно есть.