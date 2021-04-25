Коронавирус в Испании «помолодел» и сохранил «мужской характер» 

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В Испании в общей сложности 96 отделений интенсивной терапии (из 250), принимающих больных с Covid-19, поделились своей статистикой. По их данным, коронавирус сейчас «помолодел» по сравнению с началом пандемии.
Так, представитель Испанского общества интенсивной медицины (Semicyuc) доктор Алехандро Родригес говорит, что о значительном росте числе пациентов в возрасте до 50 лет. Если во время первой волны коронавируса средний возраст пациентов составлял 64 года, то во время второй и третьей волн он снизился до 62. По-прежнему, около 70% пациентов — мужчины.
При этом уровень смертности остается неизменным на протяжении года. Из пациентов, которые в тяжелом состоянии попадают в отделения интенсивной терапии, умирает почти каждый третий.