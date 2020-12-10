Картина распространения коронавируса в Испании поменялась 

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Тенденции распространения COVID-19 на территории Испании изменились. Появились два аутсайдера.
Если в Испании в целом на протяжении последнего месяца наблюдалось медленное, но устойчивое снижение заболеваемости, то на Канарских и Балеарских островах ситуация ухудшалась. При этом Канары до сих пор остаются единственным регионом с «низким» эпидемиологическим риском.
По данным Министерства здравоохранения, на Балеарских островах заболеваемость коронавирусом за неделю выросла со 198 случаев на 100 тысяч человек до 228. На Канарских островах заболеваемость выросла с 80 до 93 человек на 100 тысяч жителей. За этот же период общая по стране заболеваемость упала на 23,2%.