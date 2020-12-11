Какие регионы Испании закрывают границы перед Новым годом?

После длинных выходных большинство автономных сообществ Испании остаются закрытыми. Многие в ближайшее время не планируют открывать свои границы. Почти везде действует комендантский час, но расписание везде разное. Посмотрим, что известно о закрытии каждого испанского региона на сегодняшний день.

Андалусия

Границы Андалусии будут закрыты до 10 января. Но с 23 декабря по 6 января можно приехать сюда, чтобы навестить родственников. Комендантский час действует с 22:00 до 7:00.

Арагон

Пока регион закрыт. Комендантский час действует с 23:00 до 6:00. Въезд и выезд из автономии будет разрешён с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 2 января.

Астурия

Границы региона остаются закрытыми. Выходить из дома нельзя с 22:00 до 6:00.

Балеарские острова

Границы пока открыты. Передвижение внутри региона ограничено в ночное время — с 0:00 до 6:00. А на Майорке по меньшей мере до 21 декабря действует комендантский час с 22:00 до 6:00.

Канарские острова

Границы архипелага открыты. Канары — регион с самой низкой заболеваемостью в Испании. Но у туристов требуют ПЦР-тест на коронавирус. Обеспокоенность вызывает ситуация на Тенерифе, где растёт заболеваемость. Там 5 декабря на неделю введён комендантский час с 23:00 до 6:00. На две недели введено ограничение на массовые встречи (не больше четырёх человек). 24, 25, 31 декабря и 1,6 января на Канарах можно собираться компаниями до 10 человек.

Кантабрия

В Кантабрии границы закрыты по крайней мере до 16 декабря. Комендантский час действует с 22:00 до 6:00.

Кастилия-ла-Манча

Власти региона планируют держать границы закрытыми весь декабрь. Но сделают исключение 24, 25 и 31 декабря. В эти дни можно навестить родных. Комендантский час — с 0:00 до 6:00.

Кастилия-и-Леон

Автономия закрыта по периметру до 10 января. Внутри самого региона также перекрывают границы на уровне провинций. Ситуация там меняется ежедневно. Власти собираются разрешить визиты к родственникам в период с 23 по 26 декабря, а также 30 декабря, 2, 5 и 8 января. Комендантский час начинается в 22:00. Но 24 и 31 декабря, а также 5 января, он откладывается до 1:30.

Каталония

В Каталонии, по плану, границы должны открыться 21 декабря. Комендантский час продолжит действовать с 22:00 до 6:00 до января точно. Запрещено собираться группами больше шести человек (пока до 21 декабря). Если все будет нормально, к праздникам разрешат собираться по 10 человек.

Валенсия

Закрытие границ действует до 15 января. Попасть к родственникам можно будет 24, 25 и 31 декабря, а также 1 января. В эти дни комендантский час будет действовать с 1:30 до 6:00. А в остальные — с 0:00 до 6:00. Собираться можно максимум по шесть человек, даже на праздники.

Эстремадура

Эстремадура не перекрывала региональные границы и пока не собирается. Комендантский час — с 0:00 до 6:00.

Галисия

Границы Галисии открылись 9 декабря. Но по-прежнему перекрыты 56 муниципалитетов. Выходить на улицу нельзя с 23:00 до 6:00.

Мадрид

Столичная автономия останется закрытой до 14 декабря. Также ограничен въезд в районы La Moraleja, Alcobendas, Guzmán el Bueno и La Elipa. Комендантский час действует с 0:00 до 6:00. Можно собираться по шесть человек.

Мурсия

Автономия закрыта по периметру, действует комендантский час с 23:00 до 6:00. До 6 января разрешены встречи по шесть человек максимум. И по 10 человек 24, 25 и 31 декабря, а также 1 января.

Наварра

Закрытие границ продлевается до 18 декабря. Комендантский час действует с 23:00 до 6:00.

Ла-Риоха

Закрытие границ продлевается до 19 декабря. Комендантский час действует с 23:00 до 5:00.

Страна Басков

Регион будет по-прежнему закрыт по периметру. Границы откроют только с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 2 января. В праздничные дни разрешат собираться по 10 человек и отмечать до 1:30.