Испанцы жалуются на побочные эффект вакцины AstraZeneca

Последние новости Испании на русском языке
В Испании очередь прививаться от коронавируса дошла до полицейских, спасателей, ветеринаров, учителей. Большинство получает вакцину AstraZeneca и многие жалуются на побочные эффекты.
Как сообщает издание 20minutos, среди побочных эффектов встречаются следующие.
Медики говорят, что это нормально, а все эти побочки описаны в инструкции к препарату.
Помимо AstraZeneca, в Испании также применяются вакцины Pfizer и Moderna, но они достались не всем категориям.