Глава общества врачей интенсивной терапии: Испания не готова к третьей волне

Председатель испанского общества врачей интенсивной медицины SEMICUC Рикард Феррер считает, что страна не готова к третьей волне коронавируса, о приближении которой всё чаще говорят.
Отделения интенсивной терапии до сих пор заполнены, рассказал Феррер, который работает в госпитале Vall d’Hebron в Барселоне. По его словам, доступность койки в таком отделении — «весьма спорное дело». По официальным данным Министерства здравоохранения Испании, сейчас в Испании коронавирусными больными заняты 28% мест в отделениях интенсивной терапии. И это тревожный показатель, так как критическим считается отметка в 25%. Феррер отмечает, что больницам приходится оборудовать новые места для тяжёлых больных.
Ещё одной проблемой, по словам эксперта, стали невысокие зарплаты и нехватка квалифицированных кадров. И это при том, что медицинские учреждения экстренно набирают новых сотрудников и возвращают уже вышедших на пенсию, особенно реаниматологов. «Пожилые врачи приходят из-за уважения к профессии и чувства долга». Это абсолютно вынужденная мера, подчёркивает он. Что касается зарплат, то, по словам Феррера, многие врачи уезжают из Испании, потому что в других странах Европы им платят больше.
Ранее стало известно, что из-за пандемии в Испании на два месяца вырос срок ожидания плановых операций. И сейчас он составляет в среднем 170 дней.Темы: Ковид Общество