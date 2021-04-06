Евросоюз признал связь между вакциной AstraZeneca и внезапным тромбозом

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает, что связь между вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca и случаями тромбоза действительно есть. Об этом заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.
"Сейчас все труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она есть", — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.
Однако причины такой реакции остаются неизвестными, подчеркнул Кавалери. По его словам, исследования еще далеки от завершения.
"Если вкратце: в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит", — пояснил он.
Заявление Кавалери прокомментировал заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери. Он допустил, что EMA может рекомендовать не использовать вакцину AstraZeneca определенным возрастным категориям. При этом министр отметил, что случаев тромбоза очень мало на фоне миллионов сделанных прививок. "Нет и тени сомнения, что соотношение риска и пользы остается положительным", — считает Силери.
Как ранее сообщала noticia.ru, накануне в Испании была госпитализирована еще одна женщина с тромбозом после вакцинации AstraZeneca.