Эксперт скептически оценил перспективы вакцинации в Испании

Последние новости Испании на русском языке
Массовая вакцинации против COVID-19 в Испании началась 27 декабря, и на данный момент уже введено 8 342 155 доз. Однако число тех, кто привился двумя дозами, составляет лишь 2 797 015 человек, или чуть больше 5% населения Испании.
Между тем правительство продолжает настаивать на том, что в концу лета оно достигнет цели — привить 70% граждан и выработать коллективный иммунитет. «Цель вакцинации в 70% испанцев летом вполне достижима», - заявила в минувший четверг министр здравоохранения Каролина Дариас, которая анонсировала прибытие новой большой партии вакцины.
Однако испанский ученый Альваро Диес Гонсалес-Пардо уверен, что поставленная властями цель недостижима. «Почти невозможно охватить 70% людей и вакцинировать их двумя дозами к концу лета, потому что между первой и второй дозами AstraZeneca есть трехмесячный период. Это означает, что те люди, которых мы хотели бы видеть полноценно привитыми в конце лета, должны получить первую дозу в июне. Это довольно сложно», - говорит он.
Но если говорить только о первой дозе, то к обозначенному сроку вполне возможно привить 70% испанцев, соглашается он. Для этого необходимо вакцинировать более 2 млн человек в неделю.