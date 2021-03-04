Число умерших от коронавируса в Испании превысило 70 тысяч человек

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В Испании исполнился ровно год с того дня, когда Минздрав сообщил о первом умершем от COVID-19. С тех пор жертвами коронавируса стали более 70 тысяч человек. 3 марта 2021 года ведомство сообщило о 446 новых жертвах и их общее число выросло до 70 247.
Несмотря на положительную динамику, показатели смертности снижаются очень медленно. А вакцинация населения проходит не так быстро, как планировалось. Тем не менее, заболеваемость упала до 160 случаев на 100 тысяч жителей Испании. «Эти данные обнадёживают, но они разнятся в зависимости от автономного сообщества», - заявила в среду министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.
Опасение вызывает ситуация в Мелилье, Сеуте и Мадриде. Например, в столичном регионе заболеваемость по-прежнему высокая — 261 случай на 100 тысяч жителей. При этом в шести регионах она уже ниже 100 случаев на 100 тысяч человек. Это Кастилия-Ла-Манча (95,7), Валенсия (91,35), Мурсия (86,8), Ла-Риоха (76,4), Балеарские острова (69) и Эстремадура (50,6).