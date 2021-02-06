Бразильский штамм ковида добрался до Мадрида

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Власти автономного сообщества Мадрид выявили первый случай заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Бразилии.
"Автономное сообщество Мадрид подтверждает первый случай бразильского варианта COVID-19 в регионе", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение региональных властей в Twitter.
Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. По информации британских экспертов, существует два разных типа бразильской разновидности вируса.