ВОЗ заявляет о научном прорыве в лечении коронавируса

В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Так он прокомментировал результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от коронавирусной инфекции.
"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких ", — отметил Гебрейесус, назвав результаты научной работы "отличной новостью". Его цитирует РИА Новости.
Представители ВОЗ сообщили, что Лондон предоставил организации предварительные результаты пытаний. В организации добавили, что "с нетерпением" ждут полного анализа информации в ближайшее время.
Проведенное в Оксфорде исследование выявило, что противовоспалительный препарат дексаметазон понижает риск смерти больных COVID-19 на 35 процентов у подключенных к аппаратам ИВЛ и на 20 процентов — среди пациентов, получающих кислород.
Во время испытания препарат принимали 2104 пациента по шесть миллиграммов ежедневно в течение десяти дней.
Упаковка лекарственного средства в Британии стоит лишь около пяти фунтов (437 рублей. — Прим. ред.). Правительство Соединенного королевства во вторник одобрило препарат для лечения от коронавируса. Сам медикамент известен уже более 60 лет и используется как противовоспалительное средство.
Исследование, в частности, высоко оценил премьер-министр Борис Джонсон. По его словам результаты научной работы оказались "крупнейшим на данный момент прорывом" в борьбе с COVID-19.
Согласно подсчетам, если бы открытие удалось сделать раньше, в стране удалось бы спасти порядка пяти тысяч жизней.Темы: В мире