Произошла масштабная утечка данных сотрудников Европарламента

По его словам, "масштабная утечка данных" затронула 1,2 тыс. учетных записей избранных должностных лиц и сотрудников, а также 15 тыс. учетных записей других специалистов по делам Евросоюза. В открытый доступ попала, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли, добавил он.

Колайя не стал называть политические объединения, которые затронула утечка, но Politico располагает информацией о том, что речь идет о Европейской народной партии (EPP) - крупнейшей политической фракции в Европарламенте.

Представитель EPP Педро Лопес де Пабло подтвердил утечку данных, в том числе адресов электронной почты и паролей, но назвал их устаревшими. По его словам, эти данные использовались подписчиками сайта в 2018 году на старом сайте EPP, а в 2019 году партия запустила новый сайт, серверы и актуальная база данных на котором не пострадали.

"Даже если люди, подписавшиеся на наш сайт в 2018 году, использовали тот же пароль, что и в их электронной почте в то время, сейчас им ничего не угрожает, потому что в парламенте система требует полностью менять свой пароль каждые три месяца ", - заявил он.

Politico отмечает, что первыми утечку обнаружили в индийской компании Shadowmap, предоставляющей услуги в сфере кибербезопасности. Ее основатель Яш Кадакия сказал изданию, что он обнаружил в файлы с конфиденциальной информацией через интернет-портал, который является частью домена сайта Европарламента и используется его должностными лицами. По его словам, файлы содержали информацию о тысячах людей и их связях с политическими партиями и учреждениями, в том числе с Европолом, агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex и других.

Источник: Интерфакс