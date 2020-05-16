МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через сухарики и чипсы

В частности, МЧС предупреждает, что «риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)». МЧС также даёт следующие рекомендации.
- Самое эффективное средство, которое помогает замедлить распространение коронавирусной инфекции, — сокращение количества социальных контактов. Рекомендуем переносить, по возможности, необязательные поездки в общественном транспорте с часов пик на другое время.
- Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных. Также вирус передается воздушно-пылевым путём (с пылевыми частицами в воздухе) и контактно-бытовым путём (через рукопожатия, предметы обихода).
- Ношение масок поможет ограничить распространение вируса. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным. Но она неэффективна на открытом воздухе, если отсутствует риск передачи инфекции воздушно-капельным путем.
- Коронавирус как и вирус гриппа легко распространяются через слизистые, поэтому избегайте дотрагиваться до носа, глаз или рта.
- Сократите прикосновения к любым поверхностям и предметам в общественных местах.
- Рекомендуем носить с собой антисептическое средство для рук, чтобы в случае необходимости вы смогли их продезинфицировать.
- Держите при себе 1-2 упаковки одноразовых салфеток. Всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. Использованную салфетку сразу выбрасывайте, не используйте повторно.
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