Итальянские медработники: коронавирус вернулся

Медбрат Лука Алини из Кремоны написал в Facebook: «У нас тут все опять началось. Не в моих привычках делать селфи и выкладывать их в Facebook. Этот снимок я сделал около 22:00 на работе. Это не мартовская и не апрельская фотография. Мы опять начали госпитализировать Covid-пациентов с острой респираторной недостаточностью». Позже этот пост исчез, но итальянские СМИ успели его сохранить. В частности, издание Corriere della Sera.

Алини призывает не расслабляться: «Большинство людей сейчас думают о море, горах и аперитиве с друзьями, о путешествии на уикэнд. Если вы знаете кого-то, кто потерял из-за вируса близкого человека, спросите у него, что он думает обо всём этом, ведь до сих пор есть люди, которые выступают против ношения масок. Спросите и послушайте. А мы, между тем, продолжаем выполнять свою обычную работу, хотя мы теперь уже не герои и не ангелы, нас уже так не называют».

Стоит отметить, что Лука не только помогал спасать людей во время первой волны коронавируса, но и сам им переболел. «Если я здесь это пишу, значит, что мне удалось его пережить. Но для нас в марте это совсем не было очевидно», - отмечает медбрат.

Алини признаёт, что сейчас ещё не так тяжело, как в марте или начале апреля. «Но коронавирус делает своё дело. И как «хороший» вирус, делает его «хорошо».

В свою очередь одна из руководителей госпиталя ASST в Кремоне подтвердила, что в последние дни отмечен «небольшой всплеск». По её словам, госпитализированы десять пациентов.