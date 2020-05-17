Европол предупреждает о наплыве нелегальных мигрантов

Снятие ограничений в связи с замедлением распространения коронавируса приведёт к резкому росту нелегальных мигрантов, предупреждает Европол.
«Отмена ограничительных мер для передвижений и туризма может вызвать рост нелегальной миграции», — сообщает Европол, отмечая, что в период строгого карантина они не имели возможности перемещаться. А экономический спад в Африке в среднесрочной перспективе приведёт к ещё одной волне иммиграции, не исключают в ведомстве.
Европол полагает, что главным средством передвижения нелегалов станут небольшие лодки. Кроме того, они будут прятаться в фурах и поездах.Темы: В мире