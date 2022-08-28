Засуха может снизить урожай оливок в Кордове в два раза

Урожай оливок в Кордове может упасть в два раза из-за засухи. Об этом сообщает информационное агентство Europa Press со ссылкой на местную Ассоциацию молодых сельхозпроизводителей (Asaja).

В Asaja говорят, что раньше урожай в провинции составлял порядка 300 тысяч тонн, в этом году он будет на уровне около 180 тысяч. При этом убытки производителей могут составить до 500 млн евро.

По испанским аграриям ударила не только засуха. Компании-производители оливкового масла также пострадали от роста цен на удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо.

Из-за засухи власти Испании решили расширять и строить новые водоопреснительные установки. На эти цели запланировали выделить свыше 200 млн евро.