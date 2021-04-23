Власти Испании встревожены массовыми увольнениями банковских работников

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В правительстве Испании раскритиковали решение руководства банковской группы BBVA уволить почти 4 тыс. сотрудников и закрыть более 500 офисов.
Заместитель председателя правительства Испании Иоланда Диас в эфире радиостанции Cadena Ser заявила, что такие массовые увольнения вызывают «тревогу и непонимание». Она уверена, что такие структурные изменения в штате BBVA неприемлемы.
Как ранее сообщало noticia.ru, всего планируется сократить 3798 сотрудников и закрыть 530 офисов. Руководство банка обьясняет это решение сокращением расходов и переходом на цифровые технологии.