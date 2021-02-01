Власти Испании пытаются остановить волну банкротств

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Министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям Испании Надия Кальвиньо в настоящее время готовит ряд мер для предотвращения роста числа банкротств, одновременно упрощая процедуру объявления себя несостоятельным должником. Поводом к началу разработки антикризисных мер властями стала третья волна пандемии коронавируса в стране.
Об этом сообщила газета El País, передает Regnum. По мнению журналистов, сейчас члены правительства Испании осознают, что впереди страну ожидают тяжелые недели и месяцы, прежде чем наступит фаза интенсивного восстановления экономики. Все будет зависеть от темпов и сроков иммунизации населения.
С целью противодействия стагнации экономики правительство уже готовит новые меры, чтобы попытаться избежать проблем с неплатежеспособностью компаний, которые препятствуют выходу из кризиса, отмечают представители газеты.
Давление на центральные власти с просьбой упростить процедуру реструктуризации задолженности оказали работодатели, Банк Испании и финансово-кредитные учреждения страны. Как удалось выяснить журналистам, одной из адресных мер станет ускорение процедур подписания внесудебных соглашений о компенсационных выплатах со стороны фирм-банкротов.