Владелец Zara вылетел из десятки богатейших людей мира

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Основатель группы компаний Inditex (Zara и другие текстильные бренды) испанец Амансио Ортега покинул топ-10 богатейших людей мира. Рейтинг 2021 года на днях представил журнал Forbes. Впрочем, его состояние выросло до 77 млрд долларов, что обеспечивает ему 11 место.
Рейтинг снова возглавил основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 177 млрд долларов. Илон Маск — на втором месте (126 млрд). Замыкает тройку лидеров владелец модного дома LVMH Бернар Арно (150 млрд).