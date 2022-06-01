Владелец Zara и его дочь остаются самыми богатыми испанцами

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Forbes обновил рейтинг самых состоятельных граждан Испании. Ничего существенно не поменялось.
Безусловный лидер — основатель Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и другие) Амансио Ортега с состоянием 81,8 млрд евро. На втором месте его дочь Сандра (7,1 млрд). Замыкает тройку Рафаэль-дель-Пино (5,9 млрд) — глава компании Ferrovial (проектирование, строительство). Далее следуют основатель банка Abanca Хуан Карлос Эскотет (4 млрд) и владелец супермаркетов Mercadona Хуан Роиг (3,9 млрд).